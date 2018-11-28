Пресса США раскрыла выгоду Украины от инцидента в Керченском проливе

Американские СМИ рассказали, чем инцидент в Керченском проливе, произошедший 25 ноября, выгоден Украине, сообщает. Аналитики телеканала CNBC допустили, что столкновение с Россией между Азовским и Черным морем поможет Киеву добиться усиления антироссийских санкций со стороны Запада.«В некоторой степени, это случилось в удобное для украинцев время. На европейской стороне были некоторые телодвижения относительно возможного послабления санкций против РФ, а с точки зрения Украины, давление необходимо продолжать. Очевидно, что нас ждет саммит G20 в эти выходные в Буэнос-Айресе, и возможно, встреча Путина и Трампа, так что украинцам приходится поддерживать давление внутренними силами», - отметил старший управляющий директор по России в консалтинговой компании «Контрольные риски» Тим Стэнли.В свою очередь, директор исследований Евразии в консалтинговой компании по политическим рискам «Евразия Групп» Алекс Бридо выразил уверенность, что инцидент в Керченском проливе приведет к новым санкциям в отношении России.«Западные власти встанут на сторону Украины в этом инциденте, что делает новые санкции против РФ более вероятными. Не понятно, какая из сторон первой зашла в пролив, но США и ЕС будут реагировать на стрельбу российских кораблей по украинским. Использование Москвой силы выйдет на первый план в глазах Запада», - сказал он.

Напомним, 25 ноября российским пограничникам пришлось задержать три украинских корабля, нарушивших госграницу РФ и не реагировавших на требование остановиться. В России инцидент расценили как провокацию со стороны Украины, а некоторые эксперты допускают, что на эту акцию Киеву дал отмашку Вашингтон. В связи с инцидентом в Керченском проливе на Украине решили ввести военное положение.