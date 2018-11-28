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Правозащитник: У ФСБ есть «черный список» музыкантов

28 Ноября 2018 в 08:27
Правозащитник: У ФСБ есть «черный список» музыкантов

У Федеральной службы безопасности России есть «черный список» российских исполнителей, заявил правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале.

По его словам, в список входят имена музыкантов, чьи концерты не должны проходить в российских регионах. Об этом Чиков рассказал в связи с отменой концерта группы IC3PEAK в Перми.

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Правозащитник заявил, что концерт был сорван полицией, которые потребовали музыкантов покинуть город, а собственников пермского клуба «Кама», где был заявлен концерт, попросили отказаться от проведения мероприятия сотрудники ФСБ, СКР и ГИБДД.

«„Черный список“ исполнителей и указание блокировать их выступления в регионах России спускаются из центрального аппарата ФСБ России», — рассказал Чиков своим подписчикам, не уточняя, откуда у него такая информация, сообщает Ura.ru.

Ранее был отменен концерт рэпера Элджея в Якутске из-за угроз и провокаций. Организаторы мероприятия сообщили на своей странице в Instagram, что с артистом обещают расправиться на концерте. Музыкант и композитор Юрий Лоза в эфире НСН не увидел ничего удивительного в запретах концертов популярных исполнителей в России.
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