Правозащитник: У ФСБ есть «черный список» музыкантов

У Федеральной службы безопасности России есть «черный список» российских исполнителей, заявил правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале.
По его словам, в список входят имена музыкантов, чьи концерты не должны проходить в российских регионах. Об этом Чиков рассказал в связи с отменой концерта группы IC3PEAK в Перми.
«„Черный список“ исполнителей и указание блокировать их выступления в регионах России спускаются из центрального аппарата ФСБ России», — рассказал Чиков своим подписчикам, не уточняя, откуда у него такая информация, сообщает Ura.ru.
Ранее был отменен концерт рэпера Элджея в Якутске из-за угроз и провокаций. Организаторы мероприятия сообщили на своей странице в Instagram, что с артистом обещают расправиться на концерте. Музыкант и композитор Юрий Лоза в эфире НСН не увидел ничего удивительного в запретах концертов популярных исполнителей в России.