Правозащитник: У ФСБ есть «черный список» музыкантов

У Федеральной службы безопасности России есть «черный список» российских исполнителей, заявил правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале.

По его словам, в список входят имена музыкантов, чьи концерты не должны проходить в российских регионах. Об этом Чиков рассказал в связи с отменой концерта группы IC3PEAK в Перми.