«Рэп на языке помоечных бомжей». Лоза о запрете концерта Элджея

Музыкант и композитор в эфире НСН не увидел ничего удивительного в запретах концертов популярных исполнителей в России.

Концерт рэпера Элджея отменен в Якутске из-за угроз и провокаций. Организаторы мероприятия сообщили на своей странице в Instagram, что с артистом обещают расправиться на концерте. Мероприятие должно было состояться 28 ноября. Сразу после появления афиши, активисты и общественники Якутии требовали отмены концерта, называя песни и видеоклипы музыканта «пропагандой аморальной жизни, алкоголизма и наркомании», и что это «вызывает у детей желание употребить наркотические и табачные изделия, алкогольную продукцию». Организаторы возвращают деньги за ранее проданные билеты на концерт.

Музыкант и композитор Юрий Лоза рассказал НСН, что все страны борются с артистами, которые выходят за рамки общепринятого поведения.

«Если артисту уже нечем брать, он начинает брать эпатажем. Артисты начинают материться, снимать штаны, писать со сцены и так далее. В этом творчества нет. Но все нормальные цивилизованные страны защищаются от пошлости, от насилия, от педофилии, от всего, что не входит в норму. Если ты выходишь за рамки норм, принятых в каждом государстве, то тебе запрещают работать. Что не так? Страна же должна защищать моральный облик своих людей. Если вы станете на площади, начнете призывать матом людей к каким-то непривлекательным действиям, вас тут же отвезут в участок. Но получается, что на площади нельзя, а на сцене можно? Всем этим рэперам никто не будет запрещать работать, если они не будут выходить за рамки», - добавил артист.

Собеседник НСН заявил, что использование мата говорит о примитивном подходе артистов к своему творчеству.

«Если ты автор и творец, сотвори такое, что не вызывает отрицательных реакций. Когда мне говорят, что нельзя этого делать без мата, я вспоминаю самое матерное произведение на свете – "рассказ подрывника" Жванецкого. Он не произнес не одного матерного слова, люди сами их подставили. А здесь эти ребята разговаривают на языке помоечных бомжей. Мат используется, когда очень маленький запас слов у человека. Читайте книжки, расширяйте свой запас. Или изобретайте свои слова, как делали творцы. Велимир Хлебников придумал слово «летчик». Карел Чапек придумал слово «робот». Зачем брать самое примитивное, что есть на свете и вставлять в каждую дырку? Если на концертах нет возрастных ограничений, значит, программа должна соответствовать всем возрастам. Я не думаю, что детям надо что-то рассказывать матом. Любой родитель пожмет плечами», - отметил он.





Ранее сообщалось, что в Петербурге уличные концерты хотят запретить на уровне законов. Депутаты Законодательного собрания создали рабочую группу, которая будет заниматься несогласованными уличными выступлениями.