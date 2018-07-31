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Общество

Экс-депутат Госдумы рассказал истинную причину ареста Бутиной

31 Июля 2018 в 12:25
Экс-депутат Госдумы рассказал истинную причину ареста Бутиной
Мария Бутина/Facebook.com
Почетный член движения «Право на оружие» Роман Худяков на пресс-конференции НСН назвал низостью обвинения правозащитницы.

В посольстве России в США заявили, что расследование об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери проходит в том же стиле, что и расследование дела обвиненной в шпионаже Марии Бутиной. Об это сообщается в фейсбуке российской дипмиссии.

Экс-депутат Госдумы, почетный член движения «Право на оружие» Роман Худяков на пресс-конференции НСН объяснил истинную причину ареста правозащитницы.

«Истинная причина задержания Бутинов в том, что американцы, не зная, что им делать и в чем обвинять Россию пошли на низость. Они начали обвинять наших общественно-политических деятелей, которые реально из себя что-то представляют, за кем стоит народ. В свою очередь Мария представляла наши интересы, но не государства, а обыкновенных граждан РФ в Америке, Европе и других странах. Она доносила нашу с вами позицию, что Россия и народ не хотят войны, кровопролития, не хотим того, в чем нас обвиняют», — заявил экс-депутат.

Напомним, гражданка России Мария Бутина была задержана 15 июля в Вашингтоне, ее подозревают в шпионаже в пользу России. Министерство иностранных дел России в фейсбуке заявило о запуске флешмоба в поддержку задержанной в США россиянки Марии Бутиной.

Прямую трансляцию пресс-конференции можно посмотреть здесь.
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