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Появились записи переговоров украинских военных и пограничников РФ в Азове

26 Ноября 2018 в 08:17
Появились записи переговоров украинских военных и пограничников РФ в Азове

В сети появились аудиозаписи переговоров российских пограничников с украинскими военными во время инцидента близ Керченского пролива. Аудиофайлы опубликовал украинский сайт «ЛIГА.net», при этом не уточняя источник, предоставивший материалы, а также где конкретно происходят записанные переговоры.

Опубликованные материалы указывают на то, что экипаж одного из украинских кораблей подал сигнал бедствия Mayday, а на борту судна были раненые, которым нужна была срочная помощь. Из аудиозаписей следует, что российская сторона предупреждала украинских моряков, что если они не поднимут руки вверх, будет открыт огонь на поражение.

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Отметим, что подтверждения предоставленных украинским сайтом сведений нет. Тем не менее, в ФСБ подтвердили задержание трех украинских военных кораблей, которые вошли в территориальные воды России и направились к Керченскому проливу при том, что никаких заявок на их прохождение получено не было. Когда корабли и катера ФСБ России потребовали остановиться, украинские суда не отреагировали. В результате пограничникам из РФ пришлось применять оружие, в результате которого лёгкие ранения получили три члена экипажа кораблей Незалежной. Им оказали необходимую медицинскую помощь, сообщают «РИА Новости».

Сенатор Франц Клинцевич предположил в эфире НСН, что за провокацией Украины в российских территориальных водах стоят США.

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