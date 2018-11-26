Появились записи переговоров украинских военных и пограничников РФ в Азове

В сети появились аудиозаписи переговоров российских пограничников с украинскими военными во время инцидента близ Керченского пролива. Аудиофайлы опубликовал украинский сайт «ЛIГА.net», при этом не уточняя источник, предоставивший материалы, а также где конкретно происходят записанные переговоры.

Опубликованные материалы указывают на то, что экипаж одного из украинских кораблей подал сигнал бедствия Mayday, а на борту судна были раненые, которым нужна была срочная помощь. Из аудиозаписей следует, что российская сторона предупреждала украинских моряков, что если они не поднимут руки вверх, будет открыт огонь на поражение.

Отметим, что подтверждения предоставленных украинским сайтом сведений нет. Тем не менее, в ФСБ подтвердили задержание трех украинских военных кораблей, которые вошли в территориальные воды России и направились к Керченскому проливу при том, что никаких заявок на их прохождение получено не было. Когда корабли и катера ФСБ России потребовали остановиться, украинские суда не отреагировали. В результате пограничникам из РФ пришлось применять оружие, в результате которого лёгкие ранения получили три члена экипажа кораблей Незалежной. Им оказали необходимую медицинскую помощь, сообщают «РИА Новости».

Сенатор Франц Клинцевич предположил в эфире НСН, что за провокацией Украины в российских территориальных водах стоят США.