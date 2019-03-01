Порошенко начал щипать избирателей за нос

Президент Украины Пётр Порошенко в очередной раз всколыхнул социальные сети своим не совсем обычным поведением в Запорожье. На этот раз, во время встречи с избирателями он умудрился ущипнуть за нос незнакомого мужчину. Об этом рассказала журналист Татьяна Высоцкая, опубликовавшая соответствующее видео.

Хотя качество записи оставляет желать лучшего, на ней отчётливо видно, как Порошенко сначала хлопает незнакомца по плечу, а затем хватает его за нос, после чего президента Украины одолевает смех и он продолжает двигаться вдоль толпы, отмечает RT .

Как подчёркивает Высоцкая, подобное поведение говорит о том, что неуважение к людям со стороны Петра Порошенко - систематическое явление.

Ранее стало известно, что во время посещения Запорожья 27 февраля Порошенко сорвал шапку с женщины. Этот момент также попал на видео. В администрации президента Украины говорят, что всё случилось «случайно».