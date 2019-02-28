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Экс-депутат Рады: Порошенко находится в глубокой депрессии

28 Февраля 2019 в 17:43
Экс-депутат Рады: Порошенко находится в глубокой депрессии
Спиридон Килинкаров в эфире НСН предположил, что президент Украины находится на грани нервного срыва перед предстоящими выборами.

Во время визита в Запорожье глава Украины Петр Порошенко во время встречи с избирателями сорвал шапку одной из девушек. Судя по кадрам видеоролика, который опубликовала в интернете журналист Татьяна Высоцкая, женщина хочет что-то сказать Порошенко, а затем с неё срывают вязаный головной убор.

Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров рассказал в эфире НСН о возможных причинах недостойного поведения президента.

«Он понимает, что может все потерять. Терять нечего тем людям, которые собрали свои вещи и уехали работать в Европу. А Петру Алексеевичу есть что терять. У него сдают нервы. Это признак того, что он находится в очень глубокой депрессии», - заявил он.

Политик отметил, что помимо того, что Порошенко должен сам справляться со стрессом и двигать избирательную кампанию, он должен еще и вдохновлять своих подчиненных, иначе они все разбегутся.

«Задача непростая, поэтому это все на грани нервного срыва», - заключил Килинкаров.

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пообещал лишить свободы Порошенко в случае победы на выборах. Комментируя это, Спиридон Килинкаров в эфире НСН усомнился в том, что Зеленский сможет выполнить свое обещание.

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