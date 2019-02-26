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Политика

Политолог призвал Порошенко надеть балетную пачку и сыграть черного лебедя

26 Февраля 2019 в 16:17
Политолог призвал Порошенко надеть балетную пачку и сыграть черного лебедя
Украинский политолог в эфире НСН посоветовал Порошенко сменить профессию и стать балериной после оскорбления горняка в Львовской области.

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Червоноград Львовской области грубо ответил шахтеру, который возмутился долгами по зарплате во время выступления перед рабочими. Глава государства в ответ на реплику из толпы сказал, что недовольный человек не является горняком. «Ты такой шахтер, как я - балерина!" – заявил Порошенко.

Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН призвал украинского лидера сдержать свое слово и надеть балетную пачку.

«С большей долей вероятности этот человек действительно шахтер. Порошенко точно надо надеть пачку и пуанты, съездить в Китай и там потренироваться, они хорошо "Лебединое озеро" танцуют, жену может еще прихватить. Ясно, что он будет черного лебедя играть. Надо подумать, кто белого сыграет. Может Юлия Тимошенко?» - сказал политолог.

Олег Соскин отметил, что президент не имел право высказываться таким образом. По его мнению, у главы государства «сдают нервы».

Ранее депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью НСН заявил, что придерживается такой же точки зрения. По его мнению, такая реакция свидетельствует о том, что политик психологически не готов к проведению избирательной кампании.

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