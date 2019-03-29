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Пореченков стал Народным артистом России

29 Марта 2019 в 14:24
Пореченков стал Народным артистом России

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил присвоение звания народного артиста России Михаилу Пореченкову. Как говорится в обнародованном указе главы государства, почётным званием актёр награждён «за большие заслуги в области театрального, кинематографического и циркового искусства», передаёт RT.

2 марта Пореченкову исполнилось 50 лет. Широкую известность актёру МХТ им. А. П. Чехова принесла роль спецагента Алексея Николаева в киносериале «Агент национальной безопасности». Среди других заметных киноработ, в которых он принимал участие, - «Убойная сила 6», «Ликвидация», «Контригра», «Спецназ», «9 рота», «Поддубный», отмечает  «Свободная пресса».  

Недавно Пореченков вместе с Охлобыстин записали и опубликовали шутливый ролик якобы в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН назвал эту работу троллингом в стиле самого Зеленского.

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