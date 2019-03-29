Пятница
29 марта
USD 64.8
EUR 72.89
Горячие новости

«Он будет нам должен». Пореченков и Охлобыстин постебались над Зеленским

29 Марта 2019 в 08:10
«Он будет нам должен». Пореченков и Охлобыстин постебались над Зеленским

Актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков решили поддержать кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Они записали видеоролик, разместив его на странице Охлобыстина в Instagram, передает Ura.ru.

Пореченков захотел сняться в фильмах киностудии Шойгу

На записи актеры со стаканами в руках, сидя за столом, говорят, что Зеленский «будет им должен», если победит по итогам голосования, а затем произносят вместо тоста «слава Украине!», «Крым наш!», «Всё наше!». В конце они провозглашают лозунг: «Только Зеленский!».

Причём, как отмечают «Известия», Киев ещё в 2014 году запретил Пореченкову и Охлобыстину въезд на Украину.


По последним соцопросам шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать в предвыборной гонке. Среди тех избирателей, которые точно пойдут на выборы, за него готовы проголосовать 29% респондентов. За ним, ноздря в ноздрю, следуют Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Выборы президента Украины состоятся в ближайшее воскресенье, 31 марта.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.