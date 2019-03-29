«Он будет нам должен». Пореченков и Охлобыстин постебались над Зеленским

Актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков решили поддержать кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Они записали видеоролик, разместив его на странице Охлобыстина в Instagram, передает Ura.ru .

На записи актеры со стаканами в руках, сидя за столом, говорят, что Зеленский «будет им должен», если победит по итогам голосования, а затем произносят вместо тоста «слава Украине!», «Крым наш!», «Всё наше!». В конце они провозглашают лозунг: «Только Зеленский!».Причём, как отмечают «Известия» , Киев ещё в 2014 году запретил Пореченкову и Охлобыстину въезд на Украину.





По последним соцопросам шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать в предвыборной гонке. Среди тех избирателей, которые точно пойдут на выборы, за него готовы проголосовать 29% респондентов. За ним, ноздря в ноздрю, следуют Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Выборы президента Украины состоятся в ближайшее воскресенье, 31 марта.