«Он будет нам должен». Пореченков и Охлобыстин постебались над Зеленским

Актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков решили поддержать кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Они записали видеоролик, разместив его на странице Охлобыстина в Instagram, передает Ura.ru.
Причём, как отмечают «Известия», Киев ещё в 2014 году запретил Пореченкову и Охлобыстину въезд на Украину.
По последним соцопросам шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать в предвыборной гонке. Среди тех избирателей, которые точно пойдут на выборы, за него готовы проголосовать 29% респондентов. За ним, ноздря в ноздрю, следуют Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Выборы президента Украины состоятся в ближайшее воскресенье, 31 марта.