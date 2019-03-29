Видеоролики Охлобыстина с Пореченковым назвали троллингом в стиле Зеленского

Украинский политолог в эфире НСН заявил, что ироничные видео не повлияют на выборы.

Российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин, которые еще в 2014 году были объявлены Киевом персонами нон грата, записали очередной шуточный ролик в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Видео было опубликовано на странице Охлобыстина в соцсети Instagram. На сей раз мужчины, которые в предыдущих роликах размышляли, почему Зеленский устраивает их как кандидат, усаживаются за стол в вагоне и размышляют о возможной его победе на выборах.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН заявил, что не видит в этих шуточных роликах ни опасности для Зеленского, ни каких-либо плюсов.

«Я не думаю, что этот ролик ему поможет, но в то же время и не сильно что-то испортит. Это забавный, конечно, ролик, он воспринимается как такой троллинг. Выглядит действительно весело и в стиле шоу-бизнеса, он ориентирован на юмор, к которому близок Зеленский. Посмотрим, чем это все закончится. Все социологические службы уверены, что Зеленский проходит во второй тур, а вот как дальше будет, неизвестно. Может, ему припомнят, что за него агитировали Пореченков и Охлобыстин, хотя все понимают прекрасно, что это все троллинг», - добавил он.





Собеседник НСН напомнил, что фигура российского актера Пореченкова неоднозначно воспринимается националистически настроенной частью населения Украины.

«Если говорить об озабоченной части населения, подверженным националистическим идеям, на них это вряд ли повлияет, они не собираются голосовать за Зеленского. Хотя даже из тех людей, кто АТО прошел, многие не верят в нынешнего президента, они на своей шкуре убедились, что означает его отношение к вооруженному «антитеррору» Украины. Они видели и все бронежилеты, и всю технику, так что в этом плане они не испытывают симпатию ни к Порошенко, ни к тому, что делает Пореченков. Они уверены, что Пореченков стрелял в их сторону, хотя он был где-то на полигоне. Но кому теперь что объяснишь?», - заявил он.

Старт украинской президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 39 кандидатов. По состоянию на сегодняшний день Владимир Зеленский сохраняет первое место в президентском рейтинге. За ним следуют лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и действующий президент страны Петр Порошенко.