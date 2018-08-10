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Помощник Путина напомнил металлургам о необходимости «делиться»

10 Августа 2018 в 19:07
Помощник Путина напомнил металлургам о необходимости «делиться»

Помощник президента Российской Федерации Андрей Белоусов объяснил своё предложение об изъятии дополнительных доходов у 14 российских металлургических, нефтехимических и химических компаний. Как заявил «Ведомостям» Белоусов, «главный закон капитализма – делиться надо».

По словам помощника главы государства, предлагаемая мера вполне оправдана, поскольку компании получают сверхприбыль, не благодаря собственной эффективности, а из-за влияния макроэкономических факторов - роста цен на продукцию на мировых рынках и ослабления национальной валюты.

Как сообщает ТАСС, в пятницу, 10 августа, Минпромторг на совещании с металлургами и нефтехимиками обсудил идею изъятия дополнительных доходов. В Российском союзе промышленников и предпринимателей предупредили, что эта мера приведет к оттоку инвесторов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение ещё не принято, хотя обсуждается.

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