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Помощник президента предложил Путину изъять на «майские указы» сверхдоходы компаний

10 Августа 2018 в 09:58
Помощник президента предложил Путину изъять на «майские указы» сверхдоходы компаний

Помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять у металлургов, производителей удобрений и «Сибура» сверхдоходы, которые компании заработали за 2017 год. Соответствующее письмо было отправлено президенту Владимиру Путину. Речь идет о сумме в 513,7 млрд руб. Белоусов предложил направить их на реализацию «майских указов» президента, сообщает РБК. По данным издания, Путин одобрил это предложение. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков такую информацию не подтвердил.

По данным Белоусова, металлургические и химические компании-экспортеры в прошлом году получили прибыль в размере 1,5 трлн руб., а налоговая нагрузка у них была меньше, чем на нефтегазовые компании.   


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