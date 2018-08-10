Помощник президента предложил Путину изъять на «майские указы» сверхдоходы компаний

Помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять у металлургов, производителей удобрений и «Сибура» сверхдоходы, которые компании заработали за 2017 год. Соответствующее письмо было отправлено президенту Владимиру Путину. Речь идет о сумме в 513,7 млрд руб. Белоусов предложил направить их на реализацию «майских указов» президента, сообщает РБК. По данным издания, Путин одобрил это предложение. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков такую информацию не подтвердил.

По данным Белоусова, металлургические и химические компании-экспортеры в прошлом году получили прибыль в размере 1,5 трлн руб., а налоговая нагрузка у них была меньше, чем на нефтегазовые компании.





