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РСПП опасается бегства инвесторов в случае повышения налогов для металлургов

10 Августа 2018 в 13:09
РСПП опасается бегства инвесторов в случае повышения налогов для металлургов

Российский союз промышленников и предпринимателей отрицательно относится к идее ввести дополнительные налоги на металлургические и химические компании для исполнения майских указов президента РФ. Как отмечается в комментарии РСПП, инициатива станет негативным сигналом всем участникам экономической деятельности в стране.

В Союзе предупреждают, что дополнительные налоги для горнодобывающих, металлургических, химических компаний и производителей удобрений приведут к массовому уходу инвесторов с российского рынка. Кроме того, в РСПП уверены, что неправильно сопоставлять доходы и платежи обрабатывающих и добывающих отраслей.

Ранее источники сообщили ТАСС, что помощник президента Росси Андрей Белоусов предложил изымать ежегодно сверхдоходы в размере около 500 миллиардов рублей у компаний горно-металлургической и химической отраслей. Белоусов обосновал свою инициативу тем, что ставка налогообложения в этих отраслях ниже, чем у нефтяных компаний, а рентабельность выше.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил в пятницу, 10 августа, что Владимир Путин согласился с предложением проработать эту идею, но само решение пока не принималось. Как отметил Песков, предложения, которые правительство направит главе государства, будут учитывать «необходимость сохранения инвестиционных возможностей указанных компаний».

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