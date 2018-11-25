Поклонская отреагировала на провокацию ВМС Украины в российских водах

Депутат ГД от Крыма Наталья Поклонская отреагировала на провокацию, устроенную в Черном море украинскими военными судами. Она осудила действия украинских властей, которые заставили моряков совершать опасные маневры у берегов полуострова.

«Очередная неудачная провокация и абсолютное нежелание выстраивать нормальные добрососедские отношения», — сказала РИА Новости Поклонская, ранее занимавшая пост прокурора Крыма.

Ранее погрануправление ФСБ по Крыму сообщило о незаконном пересечении российской границы тремя украинскими военными кораблями. ВСМ Украины не подавало запрос на прохождение Керченского пролива. Суда не подчиняются требованиям и уже несколько совершают опасные маневры вблизи Керченского пролива.

В Киеве, между тем, обвинили российских пограничников агрессии в отношении двух бронекатеров и буксира, которые «мирно совершали переход из Одессы в Мариуполь». Сенатор Франц Клинцевич в эфире НСН предположил, что за провокацией Украины стоят США.