Почти всю селедку Росконтроль поместил в черный список

«Росконтроль» проверил пресервы из сельди пяти популярных у российских потребителей брендов: «Меридиан», VICI, «Балтийский берег», «А'Море» и «Каждый день».

Продукт был проверен по 40 параметрам. В результате в образцах бренда «Балтийский берег» обнаружилось превышение в 4 раза количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, сообщает РЕН ТВ.

В «А'Море» специалисты ведомства нашли бактерии кишечной палочки, в марках «Меридиан» и VICI было превышение количества дрожжей в 12 раз, сообщает телеканал «360». В образцах «А'Море» и «Каждый день» занижено количество жира на 28 и 59% соответственно.

В итоге «Росконтроль» отправил в черный список четыре образца из пяти. Не попала в этот позорный список лишь селедка «Каждый день».

Ранее специалист экспертного центра Союза потребителей Росконтроль Елена Колпакова рассказала в эфире НСН, как выбрать хорошую муку.

