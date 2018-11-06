Почти 100% учителей в Москве удовлетворены своей работой

Почти 100% (95%) столичных учителей удовлетворены своей работой. Более того, 85% педагогов заявили о высоком или среднем социальном статусе. Об этом во время пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей» рассказала председатель Московской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Марина Иванова.

«1988 человек (это только учителя московских школ) в феврале ответили на много вопросов. 53,5% ответили, что считают работу престижной. Престиж всегда связан с социальным статусом. 85% ответили, что оценивают свой социальный статус как высокий или средний, то есть они сами себя отнесли к среднему классу. Это говорит о том, какие зарплаты они получают. Это правильно, что учителя получают такую заработную плату. Ещё 95% ответили, что удовлетворены своей работой и особенно своей работой в своей школе», - отметила председатель организации.

По словам Марины Ивановой, зарплата учителей в столице превышает среднюю зарплату по Москве на треть.

«Среднестатистическая зарплата учителей говорит о том, что все показатели давно перевыполнены. И не надо было бы департаменту стремиться к тому, чтобы дать больше нагрузки, чтобы зарплата учителей росла. Зарплата в Москве в среднем менее 70 тысяч, а зарплата учителя идёт к 100 и более, то есть на треть выше. Несправедливо, что коллеги в регионах получают в разы меньше, но в этом не виноваты московские учителя», - заключила Иванова.

Ранее сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий во время пресс-конференции в НСН сообщил, что в Москве есть последовательная политика в отношении оплаты труда педагогов. По его словам, она заключается в том, чтобы нагружать учителей максимумов обязанностей, чтобы платить за это чуть больше.

Видео с пресс-конференции, можно посмотреть на сайте.