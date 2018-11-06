6.11.2018 состоится пресс-конференция, посвященная "реальной" ситуации в сфере оплаты труда учителей6.11.2018 в 14:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Учителя-миллионеры: Престижная профессия или школьные «галеры»?
В столичном департаменте образования сообщили о повышении средних зарплат учителей до 105 тысяч рублей в месяц в соответствии с майскими указами президента. При этом рост по сравнению с предыдущим годом составил 22%. Однако, эксперты утверждают, что повышение заработных плат учителей происходит за счёт сокращения рабочих мест в школах и увеличения нагрузки. Кроме того, Москва – один из немногих регионов, способных поддержать высокий уровень зарплат учителей, а в отдалённых регионах дела состоят совсем иначе. Так, профсоюзы сообщили, что за последние 8 лет интенсивность работы учителей выросла не меньше, чем в 2 раза.
Участники пресс-конференции расскажут о том, как реально обстоят дела с заработком школьных учителей, как достигаются столь высокие уровни зарплат, а также предложат меры по улучшению ситуации в регионах.Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке, член Центрального штаба ОНФ Любовь Духанина;
- Заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов;
- Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова;
- Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий;
- Председатель Московской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Марина Иванова;
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Директор школы № 548 «Царицыно», Народный учитель России
Ефим
Рачевский;
- Учитель информатики школы № 1560 «Лидер» Полина Мельникова.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:30
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49
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Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:30
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49
Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».