Учителя-миллионеры: Престижная профессия или школьные «галеры»?

6.11.2018 состоится пресс-конференция, посвященная "реальной" ситуации в сфере оплаты труда учителей

в пресс-центре информационного агентствасостоится пресс-конференция на тему:В столичном департаменте образования сообщили о повышении средних зарплат учителей до 105 тысяч рублей в месяц в соответствии с майскими указами президента. При этом рост по сравнению с предыдущим годом составил 22%. Однако, эксперты утверждают, что повышение заработных плат учителей происходит за счёт сокращения рабочих мест в школах и увеличения нагрузки. Кроме того, Москва – один из немногих регионов, способных поддержать высокий уровень зарплат учителей, а в отдалённых регионах дела состоят совсем иначе. Так, профсоюзы сообщили, что за последние 8 лет интенсивность работы учителей выросла не меньше, чем в 2 раза.

Участники пресс-конференции расскажут о том, как реально обстоят дела с заработком школьных учителей, как достигаются столь высокие уровни зарплат, а также предложат меры по улучшению ситуации в регионах.

Участники пресс-конференции:

- Заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке, член Центрального штаба ОНФ- Заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке- Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре- Сопредседатель профсоюза «Учитель»- Председатель Московской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ

Директор школы № 548 «Царицыно», Народный учитель России

Ефим

Рачевский;