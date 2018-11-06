Эксперт о зарплатах московских учителей: Максимум обязанностей, чтобы платить чуть больше

В Москве нет ни одной школы, в которой бы учебный час в школе стоил бы дороже 1 тысяч рублей. Об этом рассказал сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий во время пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей».

«Большинство регионов получают нищенскую зарплату и когда они слышат, что московские учителя получают 105 тысяч, они получают ещё большую негативную реакцию к Москве и учителям. Мой учебный час стоит 500 рублей – это совершенно официально. Это меньше, чем в других школах Москвы. Это сознательный выбор школы-интерната, у нас маленькие классы. Если вы прибавите по “подушевому финансированию” и загоните в класс 30-40 человек, то стоимость урока будет выше. Но даже при супербольшой стоимости я не уверен, что есть уроки в Москве, стоящие больше 1000 рублей в час», - отметил учитель.

По словам Всеволода Луховицкого, педагогов нагружают дополнительной работой, чтобы платить им «чуть-чуть» больше.

«Нормально было бы оценивать работу учителя 18 часов в неделю и не прибавлять к этому классное руководство, МЭШ, потому что это покупка учителей. Конечно, учителя Москвы получают в 5-6 раз больше, чем в регионах. Если говорить об относительной стоимости урока, то индивидуальные занятия, которые называются репетиторством, стоят больше 1 тысячи рублей и это занятие с одним человеком. Говорить о том, что у нас есть вообще какая-то последовательная политика в отношении оплаты труда можно. Она заключается в том, чтобы повесить на учителя максимальное количество обязанностей и платить ему за это чуть больше», - заключил в эфире НСН Луховицкий.

Напомним, 6 ноября в пресс-центре НСН проходит пресс-конференция о реальных зарплатах московских учителей. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов заявил, что данной проблеме в Москве уделяется большое внимание. В то же время, по его словам, школы региона, не готовы для рывка.