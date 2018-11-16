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Песков рассказал о возможных мерах защиты судов в Азовском море

16 Ноября 2018 в 14:37
Песков рассказал о возможных мерах защиты судов в Азовском море

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что Россия может принять меры для защиты российских моряков в Азовском море. Так он прокомментировал задержание Украиной 15-ти судов, направлявшихся в порты Крыма. 

«В строгом соответствии с международным морским правом, с международным законодательством, конечно, могут приниматься меры для защиты интересов российских мореплавателей и российских юридических и физических лиц», — заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

По словам Пескова, эта ситуация внимательно отслеживается, передает RT.

Экс-депутат Рады рассказал, зачем Украине нужно задержание 15 судов
Он добавил, что проверки украинских судов в Азовском море российскими пограничниками проводятся в соответствии с законом. 

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Facebook написал, что Россия может ответить на захват своих судов полным закрытием Азовского моря для Украины, пишут «Дни.ру». 

При этом бывший начальник штаба ВМФ России (1991-1996), адмирал Валентин Селиванов в эфире НСН заявил, что такие действия будут незаконными.

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