Песков раскрыл реакцию Кремля на призыв Порошенко ввести корабли НАТО в Азов

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле призыв украинского президента Петра Порошенко к НАТО ввести корабли альянса в Азовское море восприняли негативно, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, призыв Порошенко был нацелен на «продолжение провокационной линии», которая основывается на внутриполитических интересах президента Украины в преддверии мартовских выборов, отмечает RT.

Ранее президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией украинских властей.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля за нарушение границы РФ в Керченском проливе, пишет «Русская планета». Из-за этого на Украине в ряде областей ввели военное положение, а президент Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко объяснил НСН такое заявление украинского лидера страхом перед своим оппонентом на выборах Юлией Тимошенко.