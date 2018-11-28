Путин: Инцидент в Керченском проливе - провокация властей Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе был провокацией украинских властей. Он уточнил, что, скорее всего, это провокация самого президента страны Петра Порошенко.

«Порошенко из-за низкого рейтинга необходимо создать препятствия для конкурентов из оппозиции», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что инцидент стал предлогом для введения военного положения на Украине, передает Ura.ru.

«Даже после присоединения Крыма к России и конфликта на Донбассе военное положение на Украине не вводили, а сейчас — лишь небольшой инцидент», — пояснил свои слова президент РФ.

Ранее в эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что слова Петра Порошенко про угрозу полномасштабной войны с РФ объясняется страхом перед своим оппонентом на выборах Юлией Тимошенко.

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