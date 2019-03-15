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Опубликовано видео расстрела мечетей в Новой Зеландии, снятое нападавшим

15 Марта 2019 в 13:04
Опубликовано видео расстрела мечетей в Новой Зеландии, снятое нападавшим

В интернете опубликовано видео, снятое участником нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчёрч. 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант вел онлайн-трансляцию бойни с помощью экшен-камеры. Запись была размещена на хостинге для GoPro-камер Live4. Нападавший был одет в шлем, очки и армейскую куртку (видео содержит сцены насилия 18+).


В то же время, как отмечает Life.ru, в сеть попало ещё одно видео, записанное нападавшим ещё в автомобиле. Из колонок машины слышен гимн, который в начале 90-х пели военные – сторонники первого президента Республики Сербской Радована Караджича.

Накануне нападения Брентон Таррант сообщил в соцсетях, что собирается устроить теракт в мечети и показать это в прямом эфире в Facebook.

В результате теракта в Крайстчерче погибли не менее 49 человек, около 50 ранены. По подозрению в причастности к нападению задержаны четыре человека. Предполагаемым организатором нападения называют 28-летнего гражданина Австралии ультра-правых взглядов, который заявлял о симпатиях к Андреасу Брейвику, устроившему теракт в Норвегии.  

Появилось видео задержания участника бойни в Новой Зеландии

В результате теракта в Крайстчерче погибли не менее 49 человек, около 50 ранены. По подозрению в причастности к нападению задержаны четыре человека. Предполагаемым организатором нападения называют 28-летнего гражданина Австралии ультра-правых взглядов, который заявлял о симпатиях к Андреасу Брейвику, устроившему теракт в Норвегии. 

Завотделом политологии журнала РАН «Восток» Каринэ Геворгян в эфире НСН предупредила, что число последователей Брейвика будет только расти.

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