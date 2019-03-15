Появилось видео задержания участника бойни в Новой Зеландии

В сети появилось видео задержания подозреваемого в нападении на мечети в новозеландском городе Крайстчерч. Кадры обнародовал местный житель, проезжавший на автомобиле в этот момент. Судя по записи, предполагаемый преступник передвигался на машине, которую заблокировали полицейские, после чего его уложили на асфальт.





По последним данным, при теракте в Крайстчерче погибли 49 человек, около 50 ранены. По подозрению в причастности к нападению задержаны четыре человека. Предполагаемым организатором нападения называют 28-летнего гражданина Австралии ультра-правых взглядов.

Как сообщает RT , одному из задержанных предъявлено официальное обвинение в убийстве. В полиции заявили, что уже не проводят «активных» розыскных мероприятий.