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Появилось видео задержания участника бойни в Новой Зеландии

15 Марта 2019 в 11:56
Появилось видео задержания участника бойни в Новой Зеландии

В сети появилось видео задержания подозреваемого в нападении на мечети в новозеландском городе Крайстчерч. Кадры обнародовал местный житель, проезжавший на автомобиле в этот момент. Судя по записи, предполагаемый преступник передвигался на машине, которую заблокировали полицейские, после чего его уложили на асфальт.


По последним данным, при теракте в Крайстчерче погибли 49 человек, около 50 ранены. По подозрению в причастности к нападению задержаны четыре человека. Предполагаемым организатором нападения называют 28-летнего гражданина Австралии ультра-правых взглядов.  

Как сообщает RT, одному из задержанных предъявлено официальное обвинение в убийстве. В полиции заявили, что уже не проводят «активных» розыскных мероприятий.

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