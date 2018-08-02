Четверг
02 августа
USD 62.56
EUR 73.11
Горячие новости

Опубликовано фото машины убитых российских журналистов

2 Августа 2018 в 18:00
Опубликовано фото машины убитых российских журналистов

Фотографии автомобиля российских журналистов, убитых в Центрально-Африканской Республике, появились в интернете. Как отмечает RT, аутентичность изображений подтвердил источник в ЦАР, знакомый с обстоятельствами происшествия. Уточняется, что Mitsubishi L200 убитых находится сейчас в городе Банги.

Во вторник, 31 июля, поступила информация об убийстве в ЦАР журналиста Орхана Джемаля, режиссёра Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. По основной версии они попали в засаду, устроенную местными бандформированиями.

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в четверг, 2 августа, опровергла утверждения о том, что россиян перед убийством допрашивали и пытали.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.