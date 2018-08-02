Опубликовано фото машины убитых российских журналистов

Фотографии автомобиля российских журналистов, убитых в Центрально-Африканской Республике, появились в интернете. Как отмечает RT , аутентичность изображений подтвердил источник в ЦАР, знакомый с обстоятельствами происшествия. Уточняется, что Mitsubishi L200 убитых находится сейчас в городе Банги.

Во вторник, 31 июля, поступила информация об убийстве в ЦАР журналиста Орхана Джемаля, режиссёра Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. По основной версии они попали в засаду, устроенную местными бандформированиями.

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в четверг, 2 августа, опровергла утверждения о том, что россиян перед убийством допрашивали и пытали.