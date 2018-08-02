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МИД РФ опроверг сообщения о пытках убитых в ЦАР российских журналистах

2 Августа 2018 в 10:07
МИД РФ опроверг сообщения о пытках убитых в ЦАР российских журналистах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщения СМИ, в которых говорилось, что убитых в Центральноафриканской республике российских журналистов сначала допрашивали, пытали и только потом убили.

По ее словам, на телах Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко не обнаружено следов пыток - только огнестрельные ранения.

Как напоминает RT, представитель миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике Владимир Монтейро назвал спекуляцией сообщения о применённых пытках в отношении троих погибших в ЦАР российских журналистов.

В свою очередь, международные журналистские организации, в том числе действующие при ООН, призвали найти убийц российских журналистов.

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