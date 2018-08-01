Эксперт назвал ЦАР самым опасным регионом в Африке

Профессор СПбГУ в эфире НСН прокомментировал убийство российских журналистов в Центральноафриканской Республике.

Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые были найдены убитыми в Центральноафриканской Республике, могли быть расстреляны боевиками мусульманского повстанческого движения «Селека». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление властей ЦАР. В качестве одной из версий нападения называется ограбление — у российских журналистов были с собой крупная сумма наличных и дорогостоящая съемочная техника.

Профессор кафедры африканистики СПбГУ Александр Желтов рассказал НСН, что регулярные убийства мирных жителей в этом регионе, увы, не являются редкостью.

«К сожалению, это не первые журналисты, которые там погибают. Это совсем непопулярное направление. ЦАР не имеет выхода к морю, в стране происходила постоянная череда военных переворотов. Когда речь идет о постоянном военном противостоянии и низком контроле территорий, журналистские аккредитации не могут гарантировать какую-то безопасность. Название «Селека» в переводе с одного из национальных языков означает что-то вроде «альянса». Считается, что это мусульманская группировка, которая приходила в результате вооруженного переворота к власти, потом ее пытались распускать. Эта группировка известна тем, что даже будучи распущенной, она участвовала в серьезных инцидентах, в том числе и с мирным населением», - сообщил он.

Собеседникназвал ЦАР наиболее проблемным регионом на континенте.

«Центральноафриканская Республика - центральная не только географически, но и по другим проблемам, которые свойственны многим государствам Африки. Большинство стран Африки населяют многочисленными межэтническими группами, плюс в регионе есть религиозные проблемы. С северо-востока туда проникал ислам, с европейцами туда проникало христианство. Считается, что порядка 80% населения ЦАР христиане, мусульмане представляют собой меньшинство. Все это связано еще и с приграничными государствами, которые очень неспокойны. Там тоже есть очень разные конфликтные точки. Страна является одной из самых бедных, доход на душу населения составляет чуть больше одного доллара в день. Люди голодают и вынуждены бросать свои места из-за вооруженных конфликтов, живут в ужасных условиях. Это очень большая проблема, которая вряд ли может быть решена силами какой-то одной страны. Когда там погибают дети и мирные граждане, очень бы хотелось, чтобы то, что мы называем международным сообществом, очень серьезно и системно занималось этими проблемами», - добавил он.