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Каждый восьмой россиянин мечтает об эмиграции

27 Ноября 2018 в 10:44
Каждый восьмой россиянин мечтает об эмиграции

Исследовательский холдинг «Ромир» выяснил, что подавляющее большинство россиян - 88% - в ближайшее время не планируют переезжать на постоянное место жительства в другую страну. 

Возможность смены места жительства допустили лишь 12% респондентов, отмечает RT. Большинство из них (62%) в Европу. Как правило, такие граждане стремятся в Германию, Италию и Испанию. Некоторые мечтают жить в США или Канаде, пишет «ФедералПресс». 

В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек.

Ранее независимое агентство ZOOM MARKET выяснило, что больше половины молодых россиянок, а именно 67%, видят перспективу стать жёнами иностранцев и уехать из России. Тем не менее, ведущая ток-шоу «Давай поженимся», всенародная сваха Роза Сябитова в эфире НСН развеяла миф о непатриотичном настрое соотечественниц.

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