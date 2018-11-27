Гусев: Обновлённый стадион «Динамо» повлияет на свою команду

Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.



Топ-1: Россияне рассказали о своём отношении к переезду в другую страну

Россияне рассказали о своём отношении к переезду в другую страну. По данным опроса, проведенного холдингом «Ромир», лишь каждый десятый готов рассмотреть возможность эмигрировать. 88% респондентов заявили о том, что не хотели бы в ближайшем будущем переезжать в другую страну. У респондентов также спросили, с какой страной они связывают будущее своих детей. 83% ответили, что с Россией.

Я, наверное, как и любой человек моего возраста, который пожил и в Советском Союзе и сейчас живет совершенно в другой России, в разные моменты задумывался об этом. Но для себя возможность переезда в другую страну исключал. Знаете, русские березки – это, конечно, некий шаблон, но, все-таки, за ним что-то стоит. Есть ностальгия, есть любовь к Родине, к малой родине. А потом, дело еще вот в чем: нужно же смотреть еще и с практической точки зрения. С моей профессией за границей мне нечего делать. Я там никому не нужен. И убеждать себя в том, что даже с хорошим знанием иностранного языка ты сможешь составить конкуренцию людям, которые с эти языком родились – самообольщение.

Топ-2: Россияне потратили в «Черную пятницу» более 17 миллиардов рублей

Россияне потратили в «Черную пятницу» более 17 миллиардов рублей. Эта сумма в два с половиной раза превышает аналогичный показатель 2017 года. Соколов сообщил изданию, что такому росту способствовало увеличение как потока покупателей, так и числа ритейлеров.

Я – за «Черную пятницу» (если не обращать внимания на тот факт, что «черный» - не совсем политкорректное слово). В общем, я – за. Те, кто покупают, получают удовольствие, те, кто продаёт, получают прибыль. Все довольны. А это – то, что нужно, чтобы в стране все были довольны.

Топ-3: Власти Москвы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона «Динамо»

Власти Москвы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона «Динамо». Таким образом реконструкция, проект которой был утвержден еще в 2007 году, завершена. Новый стадион объединит под одной крышей сразу два спортивных объекта: футбольную и хоккейную арены.

Я очень рад. Я болею за московское «Динамо» с 1962 года, я хожу на этот стадион (вернее – ходил до его закрытия на реконструкцию). Первый раз меня привел туда мой папа. Сейчас, конечно, я счастлив, что стадион снова открывается. Тем более, футбольное московское «Динамо сейчас играет не очень, и я связываю будущее открытие с тем, что и команда подтянется. Вот как у «Локомотива»! Своего стадиона не было, и говорили, что это – пятое колесо в телеге московских клубов. Стадион появился и они стали чемпионами страны. Так что, дело очень хорошее.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.