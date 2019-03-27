Пореченков захотел сняться в фильмах киностудии Шойгу

ФОТО: Михаил Пореченков // Кадр из сериала «Контригра»

Актёр рассказал, для чего стране нужна особая киностудия и создание фильмов о современной армии.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о создании киностудии для съёмок художественных фильмов про современные Вооружённые силы страны, пишет «Интерфакс». По его словам, строительство армейской киностудии начнётся в ближайшее время.

Министр подчеркнул, что сегодня создаётся достаточно достойных картин о войне, однако недостаёт кинолент о современной армии России. Также Шойгу предложил в будущем задуматься о создании фестиваля армейского кино и специальных номинаций для него.

Актёр, Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Пореченков в эфире НСН поддержал идею главы Минобороны и рассказал, о чём, по его мнению, стоит снимать фильмы на армейской киностудии.

«Полностью согласен с Сергеем Кужугетовичем и во всём его поддерживаю. У нас есть достаточно сил, у нас есть замечательные артисты, режиссёры, которые могут рассказать о жизни и быте нашей доблестной российской армии. Что нужно делать: рассказывать о жизни современных людей, которые идут в армию, офицеров, которые там служат, про их семьи и то, что армия — это народ», — заявил Пореченков.

В фильмографии самого артиста, по его словам, 90% работ — о военных людях. Поэтому вопрос участия в съёмках на новой киностудии для него даже не стоит.

«Меня даже смешно спрашивать об этом. Потому что у меня 90% ролей, которые я играл, это люди военные. Работа в таких картинах — это помощь армии и народу, а значит, своей стране», — заключил артист.

Напомним, Михаил Пореченков получил широкую известность благодаря роли Алексея Николаева, главного героя шпионского сериала «Агент национальной безопасности». В 2008 году он стал обладателем премии ФСБ в номинации «Актёрская работа» за главную роль в художественном фильме «Ликвидация» и создание образов российских офицеров в других картинах.