НРК: Если родители не будут платить школьные поборы, ребёнка будут травить

Председатель Национального родительского комитета рассказала, как быть родителям, которых заставляют сдавать деньги в школу шантажом.

Эксперт «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова на пресс-конференции НСН рассказала о проведенном организацией исследовании о затратах на нужды школ и классов родителей обучающихся. По ее словам, в некоторых школах родителям приходится платить даже за электричество, не говоря об учебниках, рабочих тетрадях и канцелярских принадлежностях.

рассказала, как быть родителям, которых заставляют сдавать деньги в школу шантажом.

«Проблема поборов действительно зависит от финансирования. В регионах недофинансирование достигает 2,5 раз. Получается, что наше образование, которое должно быть бесплатным, является таковым только на словах. При этом, куда бы ни обратились с жалобой родители, они четко должны понимать, что если у них нет средств, чтобы сдать в школу, то их дети попадают в зону риска. Этих детей начинают травить не только учителя, но и администрация, завуалированно конечно», — рассказал Волынец.