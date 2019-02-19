Профсоюз работников образования: Проблема поборов в школах зависит от госфинансирования

Родители российских школьников тратят в среднем более четырёх тысяч рублей в год на нужды учебных заведений. Такие данные о школьных поборах публикует в соответствующем исследовании «Общероссийский народный фронт». О сборе денег на ремонт школ, оплату учебников и тетрадей, а также другие нужды сообщили 83% участников исследования. Отмечается, что большая часть этих трат должна оплачиваться государством из региональных бюджетов.

Руководитель Московского городского профсоюза работников образования Марина Иванова на пресс-конференции НСН рассказала, насколько в школах деньги собираются добровольно.

«Сегодня извечная проблема поборов в школах уменьшилась, но трансформировалась. Когда мы говорим о поборах нужно понимать, что для этого существуют разные причины и разные способы. Соответственно есть определенные требования к тому, как осуществляется сбор денег. Чем выше финансирование школы, тем проще решаются проблемы социальной защищенности. Это и оплата труда, наличие и приобретение оборудования, а так же тех расходных материалов, которые для этого оборудования нужны. Средств не хватает во многих регионах. Москва в этом случае является редким исключением и подтверждением того, что высота норматива финансирования может решить проблему поборов», — рассказала Иванова.