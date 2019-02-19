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ОНФ: Российским родителям приходится платить за электричество в школах

19 Февраля 2019 в 13:21
ОНФ: Российским родителям приходится платить за электричество в школах

По итогам проведённого «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) опроса россиян было выявлено, что затраты на нужды школ и классов значительно возросли за последние полтора года. В целом, по итогам мониторинга, о ведущемся сборе денег на школьные нужды сообщили 83% опрошенных.

Эксперт ОНФ, директор фонда "Национальные ресурсы образования" Татьяна Половкова на пресс-конференции НСН рассказала о результатах проведенное исследование.

«Исследование проводится второй раз. Было очень важно сравнить затраты родителей за эти два периода. По результатам получилось, что полтора года назад по нашим расчетам средняя сумма была 5320 рублей, то сейчас она чуть больше четырех тысяч рублей. Практически на тысячу снизились расходы. Однако на ту же тысячу возросли расходы на школьную литературу. На школьные учебники, рабочие тетради и так далее. Это примерно 3400 рублей в среднем на ребенка. Родителям приходится также платить за электричество, туалетную бумагу, канцелярские принадлежности и так далее», — рассказала эксперт.

Напомним, в феврале 2019 екатеринбургским депутатом было предложено отменить бесплатное питание для учеников начальной школы, оставив поддержку только тем, кто в этом действительно нуждается.
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