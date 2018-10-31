Названы страны, где США разместят ракеты после выхода из ДРСМД

Эксперт РАН в пресс-центре НСН, что США прибегнут к шантажу Европы, чтобы разместить ракеты.

США могут разместить ракеты не только рядом с границами РФ, но и в Азии, чтобы «сдерживать» Китай. Об этом во время пресс-конференции в НСН рассказал эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Ракеты могут быть размещены в Южной Корее, Австралии, Вьетнаме, на Гуаме, то есть это те страны, которые занимаются сдерживанием Китая. В Европе размещение этого класса ракет будет сопровождаться сильным антивоенным движением. Цель – разместить ракеты ближе к границам РФ: в Польше, Румынии, Прибалтике. Это усилит сотрудничество России и Китая», - убеждён политолог.

По словам Константина Блохина, Вашингтон будет шантажировать страны Европы развязыванием войны, чтобы разместить ракеты.

«США избрали курс на конфронтацию с РФ и Китаем. Все тенденции в оборонной политике США говорят об этом. Теперь понятно, на что пойдут 2% ВВП стран НАТО, почему давил Трамп. Происходит радикализация администрации Трампа, туда начинают входит неоконсерваторы. США усиливают военно-политический контроль над странами Европы. Америка берет в заложники страны Европы. США будет шантажировать страны Европы развязыванием войны», - подчеркнул Блохин.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что Россия может симметрично ответить США на любую гонку вооружений.