«Калибры» и Северный проход. Клинцевич рассказал, что озаботило США

На решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности повлияло использование Россией «Калибров» для борьбы с боевиками. Об этом в эфире НСН рассказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Структура ВС США наступательная. США заточены под войну, но они понимают, что им сегодня ни Китай, ни Россию не победить – риски очень большие. Их что беспокоит? Они увидели, что наши “Калибры” были запущены с Азовского моря, пролетели через четыре страны и сделали 276 поворотов. Это значит, что ракета устойчиво летит, они представить не могли, что у нас появилась такая ракета. Они видят, что даже находясь в договоре, мы в состоянии себя защитить», - считает сенатор.

По словам Франца Клинцевича, США также обеспокоились не только военным потенциалом России, но и развитием идеи Северного прохода.

«Россия чётко обозначила работу по Северу, по нашим ресурсам, возможности их использования, мы начали заниматься обеспечением Северного прохода (имеется в виду Северный морской путь - примечание НСН), Россия – единственная, кто имеет атомный ледоход. Всё, что есть у американцев – всё завязано на доллар. Они мешают всему, что ему может помешать. А если Россия с учётом Гольфстрима и Северного прохода решит все вопросы, как нужно, то она заберёт минимум 40% всех денег, а это триллионы», - заверил Франц Клинцевич.

Ранее эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин во время пресс-конференции в НСН по выходу США из ДРСМД рассказал, где США могут разместить ракеты средней и меньшей дальности после отказа исполнять обязательства по документу, заключённому в 1987 году.