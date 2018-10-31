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Джабаров: Россия не позволит обойти себя ни в одном компоненте вооружений

31 Октября 2018 в 14:21
Джабаров: Россия не позволит обойти себя ни в одном компоненте вооружений

Россия может асимметрично ответить на любую гонку вооружений. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров во время пресс-конференции в НСН.

«Я надеюсь, что гонки вооружений в том классическом повторении не будет, потому что времена поменялись и Россия имеет возможность давать симметричный ответ на любую гонку вооружений. Наша обороноспособность высокая и безопасность страны будет обеспечена. Россия не позволит обойти себя ни в одном компоненте вооружений», - считает сенатор.

По словам Владимира Джабарова, большую опасность выход США из ДРСМД представляет Западной Европе.

«Что касается договора, нового мы здесь ничего не услышали. Разговоры начинались при Буше-младшем. Мы были к этому готовы. Когда подписывался этот договор (1987 год), он был выгоден для США. Когда весь мир увидел, как работают российские «Калибры» в Сирии, они поняли, что преимущества американцев больше нет (имеются в виду ракеты морского базирования – примечание НСН). Если американцы разместят такие вооружения в Европе, возникнут проблемы для Западной Европы, потому что досягаемость ракет мощная. Ответный удар такими классами ракет покрывает всю Европу», - заключил Джабаров.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет исполнят обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такое решение было принято Соединёнными Штатами в связи с якобы неисполнением Россией обязательств. В пресс-центре НСН 31 октября проходит пресс-конференция, в которой обсуждается, с какими проблемами может столкнутся человечество из-за такого решения США.

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