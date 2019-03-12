Названы регионы с самым низким уровнем смертности

Росстат обнародовал рейтинг регионов с самыми низкими показателями смертности в России по итогам прошлого года. Лидером списка стал Кавказ, пишет RT.

Результаты исследования показали, что смертность жителей Ингушетии составила три человека на тысячу населения. В Чечне этот показатель составил 4,2, в Дагестане — 4,8, Кабардино-Балкарии и Якутии — по 7,8, в Тюменской области — 7,9.

Согласно данным рейтинга Росстата, показатель смертности по итогам прошлого года в России составил 12,4 человека на тысячу населения. Такой же результат был оглашен и в 2017 года.

В январе российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за 11 месяцев прошлого года смертность в стране превысила рождаемость на 193 тыс. человек.

Ранее Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев рассказал в эфире НСН о главных причинах увеличения смертности среди мужчин, а врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев опроверг данные о том, что онкология – главная причина смерти большинства россиянок.