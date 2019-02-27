Онколог опроверг данные Росстата о том, что рак - главная причина смерти россиянок

Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев заявил НСН, что не наблюдает увеличения числа онкологических заболеваний у женского населения РФ.

В Росстате заявили, что основная причина смертности российских женщин — возникновение новообразований органов и тканей. Согласно данным агентства, от онкологических заболеваний умерли почти 20 тысячи женщин трудоспособного возраста (с 16 до 54 лет).



Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев в эфире НСН не согласился с этими данными, отметив, что на сегодняшний день основной причиной высокой смертности как среди мужчин, так и среди женщин являются сердечно-сосудистые заболевания.

«Статистика - это не точная наука, тем более статистика в России. Буквально недавно было несколько достаточно громких историй, когда определенные регионы были пойманы на каких-то сознательных статистических искажениях, когда сверху, в зависимости от того, как ведет себя Минздрав, спускали директивы, мол мы должны сокращать смертность от онкологических заболеваний мы должны сокращать смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Естественно на этом фоне были какие-то фальсификации», - сказал он.

Пылев обратил внимание, что сейчас не отмечается какой-то прогрессивный рост числа онкологических заболеваний у женщин.

«По-прежнему рак молочной железы у женщин является лидирующим заболеванием среди онкологии. Но сказать, что сейчас мы отмечаем какой-то серьезный рост, статистический всплеск, я это утверждать не могу», - рассказал врач.

Собеседник НСН отметил, что онкозаболевания - настолько широкий термин, что здесь сложно обобщать.

«У мужчин на первом месте находится рак легкого, у женщин рак молочной железы. В целом обобщение может привести только к искажению информации. Мне неизвестно о том, что смерть от онкозаболеваний превысила смерть от сердечно-сосудистых заболеваний в какой либо группе. По-прежнему смерть от онкозаболеваний, согласно общемировым источникам находится на почетном втором месте», - добавил эксперт.

Ранее Андрей Пылев в эфире НСН заявил, что ситуация с лечением рака в России движется в лучшую сторону. По его словам, принятые премьер-министром меры в отношении диагностики и лечения раковых больных помогут развитию отечественной онкологии.