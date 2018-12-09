Названы дата и место прощания с Людмилой Алексеевой

Прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой состоится в Центральном доме журналистов 11 декабря. Об этом сообщил в воскресенье глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

Церемония пройдет с 10:00 до 13:00.

Федотов добавил, что тело правозащитницы будет кремировано и захоронено в семейной могиле на Троекуровском кладбище.

«По желанию Людмилы Михайловны урна с прахом будет захоронена в семейной могиле», - сказал ТАСС глава СПЧ.

Председатель Московской Хельсинкской группы, правозащитница Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. Председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов в эфире НСН также заявил, что смерть Алексеевой стала потерей для всего правозащитного движения. А политолог и правозащитник Георгий Сатаров рассказал агентству, что смерть правозащитницы для него лично стала ударом. Сатаров назвал миссию Алексеевой по защите прав человека «настоящим подвигом».