Воскресенье
09 декабря
USD 66.92
EUR 76.08
Горячие новости

Названы дата и место прощания с Людмилой Алексеевой

9 Декабря 2018 в 17:44
Названы дата и место прощания с Людмилой Алексеевой

Прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой состоится в Центральном доме журналистов 11 декабря. Об этом сообщил в воскресенье глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

Церемония пройдет с 10:00 до 13:00.

Федотов добавил, что тело правозащитницы будет кремировано и захоронено в семейной могиле на Троекуровском кладбище.

«По желанию Людмилы Михайловны урна с прахом будет захоронена в семейной могиле», - сказал ТАСС глава СПЧ.

Председатель Московской Хельсинкской группы, правозащитница Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. Председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов в эфире НСН также заявил, что смерть Алексеевой стала потерей для всего правозащитного движения. А политолог и правозащитник Георгий Сатаров рассказал агентству, что смерть правозащитницы для него лично стала ударом. Сатаров назвал миссию Алексеевой по защите прав человека «настоящим подвигом».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.