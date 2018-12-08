Правозащитница Людмила Алексеева умерла в Москве

Председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов в эфире НСН заявил, что смерть Алексеевой стала потерей для всего правозащитного движения.

В Москве на 92-м году жизни скончалась известная правозащитница Людмила Алексеева. Об этом сообщили в Совете по правам человека.

Как сообщил глава СПЧ Михаил Федотов, в последнее время Алексеевой было трудно справляться с болезнью, но она до последнего момента думала не о себе, а о других людях и давала поручения по оказанию помощи.

Председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов в эфире НСН заявил, что Алексеева всегда сохраняла ясность ума и продолжала работать.

"Людмила Алексеева стояла у самых истоков советского правозащитного движения. В 1965 году она включилась в защиту арестованных Юлия Даниэля и Андрея Синявского и довольно быстро оказалась в центре группы тех интеллигентов, которые пытались бороться за права сначала своих друзей, а потом и других людей. Людмила Михайловна ушла в это вся. Она перепечатывала и редактировала разного рода самиздат и хронику текущих событий, была среди основателей инициативной группы по защите прав человека в СССР, возила информацию о репрессиях из регионов в Москву", - вспомнил правозащитник в беседе с НСН.

Именно Алексеева стояла у истоков Московской Хельсинкской группы – первого легального объединения правозащитников. И это было не просто членство, а тяжелая, кропотливая работа.

"Она привыкла много работать и нашла свое место и на радио, и в сотрудничестве с профсоюзными организациями. Даже в эмиграции она координировала работу по защите прав человека.Она не почила на лаврах, вернулась в СССР, в Россию и в новом мире попыталась поддерживать правозащитное движение. Московская Хельсинкская группа стала центром целой сети региональных правозащитных организаций, проводила семинары, обучение, поддерживала и ходатайствовала отдельных людей. Потому что права человека – это не абстрактный термин, а судьбы отдельных людей", - подчеркнул Черкасов.

Он добавил, что Алексеева при каждой возможности ходатайствовала перед "сильными мира сего" о тех, кто сам за себя постоять не мог. Она до последнего момента она была членом президентской комиссии по развитию гражданского общества и сотрудничала с властью, "потому что это было нужно для защиты людей".

"Когда говорили про права человека, сразу приходило в голову имя Алексеевой. До последнего момента она оставалась в ясном уме. Светлая ей память!" - Залкючил глава совета правозащитного центра «Мемориал».