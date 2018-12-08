Сатаров о смерти Алексеевой: Для меня это удар!

Политолог и правозащитник Георгий Сатаров в эфире НСН рассказал о дружбе с Людмилой Алексеевой, и назвал ее миссию по защите прав человека «настоящим подвигом».

Основатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева была абсолютно светлым человеком. Она всегда жила для других и ставила чужие проблемы выше собственных. Такими словами в эфире НСН вспомнил правозащитницу политолог, экс-помощник Бориса Ельцина Георгий Сатаров.

«Для меня это удар. Мы дружили, я имел незаслуженную честь называть ее на «ты». Мы пытались вместе что-то делать и у меня о ней совершенно светлые воспоминания, как о человеке, который жил достойно ради своей высокой миссии», - заявил собеседник агентства.

Сатаров отметил, что Алексееву часто незаслуженно обвиняли за сотрудничество с властью. Но она никогда не шла у власти на поводу.

«Людмила Михайловна использовала власть, чтобы делать свое дело и умела делать то, ради чего она жила и работала – помогать людям, попавшим в беду. Это было ее главной миссией на протяжении всего времени, сколько я ее знал и когда мы дружили. Она была абсолютно светлым человеком. Красивая пожилая женщина, которая мужественно переживала свой возраст и свои болезни, не оставляя главного, не превращая это в проблемы. Ее подвижничество – настоящий подвиг. Нам ее будет очень не хватать. Мне – точно», - заключил Георгий Сатаров.

Председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов в эфире НСН также выразил соболезнование в связи с кончиной правозащитницы. Он заявил, что Алексеева до самого конца сохраняла ясность ума и продолжала работать.



Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что Алексеева, скончавшаяся в Москве в возрасте 91 года, была «правозащитницей в самом прямом, исконном смысле этого слова», пишет ТАСС.

Соболезнование в связи с кончиной Алексеевой выразили в СПЧ и Счетной палате. Глава ведомства Алексей Кудрин написал в Twitter, что «Людмила Алексеева была замечательным человеком, образцом настоящей, не крикливой гражданской доблести».

Людмила Алексеева родилась 20 июля 1927 года в Евпатории. Она окончила исторический факультет МГУ. После окончания вуза работала преподавателем истории в ремесленном училище в Москве, одновременно была внештатным лектором московского обкома Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ). Ее правозащитная деятельность началась в 1966 году, когда Алексеева выступила в поддержку Юлия Даниэля и Андрея Синявского. В 1968-м Алексееву признали диссиденткой и исключили из партии. А в 1977-м она была вынуждена эмигрировать в США, где прожила до 1993 года. После возвращения в Россию Алексеева продолжила свою правозащитную деятельность.

В 2017 году она стала лауреатом Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. Награждена орденами Почетного легиона (Франция, 2007), "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" (2009), Великого князя Литовского Гядиминаса (Литва, 2008), имеет орден "Крест Марьямаа" III класса (Эстония, 2012).