«Кость в горле США». В РАН рассказали о борьбе РФ и Кубы с гегемонией Вашингтона

ФОТО: Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес // kremlin.ru

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» в эфире НСН рассказал, что встреча лидеров России и Кубы подтверждает стабильные отношения между странами.

Тема военно-технического сотрудничества между Москвой и Гаваной будет активно фигурировать в повестке дня на встрече между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Встреча между ними должна состояться 2 ноября в Москве.

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в эфире НСН заявил, что хорошие отношения между Россией и Кубой почти всегда были «костью в горле» США.

«Само по себе это событие (переговоры – примечание НСН) - вещь очень положительная. Это говорит о стабильности наших отношений с Кубой. Это говорит о том, что у нас развиваются отношения в экономическом, культурном, научном планах. Наши отношения развиваются и в военно-технической сфере. Куба занимает стратегически важное место: она расположена напротив перешейка Северной и Южной Америк. Тут пролегают большие торговые пути из двух океанов. Мы развиваем отношения с Латинской Америкой, эти торговые пути проходят через Кубу, поэтому нам важно там присутствовать, в том числе с военно-стратегической точки зрения, потому что нам нужно обеспечивать безопасность нашего судоходства. Естественно, наши отношения с Кубой почти всегда были костью в горле США», - подчеркнул в эфире НСН собеседник.

По словам Владимира Травкина, и Россия, и Куба противостоят агрессивным намерениям Вашингтона.

«Куба - это страна, у которой очень большой международный авторитет. Они противостоят американским агрессивным намерениям, это совпадает с нашей точкой зрения, которая заключается в том, что каждая страна должна действовать на международной политической арене, исходя из собственных политических интересов. США проводят гегемонистскую политику, а мы и кубинцы им противостоим. Это защита наших интересов и интересов Кубы», - заключил в эфире НСН Травкин.

Напомним, в конце октября министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес подтвердил визит лидера Кубы в Москву. После этого Мигель Диас-Канель Бермудес планирует посетить Китай, Вьетнам, Лаос и Северную Корею. Ранее ряд американских СМИ сообщил, что визит главы Кубы в РФ подчеркнёт близкие отношения двух стран и предоставит Москве возможность выступить против США, сообщает Североамериканское бюро НСН.