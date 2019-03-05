Юмор или политика? Порошенко тайно слушает шоумена Зеленского

Владимир Зеленский ФОТО: md.utro.news

Украинский политолог рассказал НСН, почему не удивился тому, что президент Украины использует административный ресурс для слежки за своим конкурентом Владимиром Зеленским.

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский заявил, что сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) нравится его юмор. Так он прокомментировал информацию о найденном 4 марта прослушивающем устройстве на крыше своего киевского офиса. Впрочем, Зеленский сожалеет, что этим занимаются люди, которые должны быть озабочены безопасностью граждан страны. Об этом он рассказал в эфире телеканала «1+1». СБУ признала установку прослушивающей аппаратуры, однако заявила, что она предназначалась для слежки за неким подозреваемым. К Зеленскому и к выборам в целом она, по заверению ведомства, отношения не имеет.

Ни для кого не секрет, что в своей политической борьбе президент Украины Петр Порошенко использует административный ресурс, заявил в эфире НСН директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Для тех, кто внимательно наблюдает за предвыборной кампанией, нет ничего удивительного в том, что президент подсылает своих эсбэушников подслушивать своего конкурента. А для тех, кто внимательно к этому не относятся, Зеленский просто прикололся, в стиле политической сатиры, легкого прикола — эсбэушникам нравятся шутки, поэтому они подслушивают», — считает украинский политолог.

По мнению Погребинского, на рейтинге Зеленского этот инцидент никак не отразится.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. По данным социологической группы «Рейтинг», опубликованным 4 марта, лидером президентского рейтинга является Владимир Зеленский, которого поддерживают 25,1% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию делят между собой Петр Порошенко (16,6%) и Юлия Тимошенко (16,2%). Опрос был проведен 19-28 февраля среди 2,5 тыс. украинцев старше 18 лет.

Ранее украинский политолог Вадим Карасев в эфире НСН раскрыл причину заявлений Зеленского о дружбе с Россией.