На «НАШЕм Радио» оценили приход Шнурова в совет ГД по культуре

Включение Сергея Шнурова в общественный совет при комитете Госдумы по культуре станет ветром перемен в совершенствовании законодательства и выработке общественной позиции в сфере культуры. В этом уверен радиоведущий «НАШЕго Радио» Александр Бон. Примечательно, два года назад многократный участник фестиваля «НАШЕСТВИЕ», отмечающего в этом году свое 20-летите, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров был избран гостями фестиваля президентом «Главного приключения года».

«Во-первых, хотел бы сказать огромное спасибо человеку, которому пришла идея в голову пригласить Шнура. Не знаю, может быть, Шнур самовыдвиженец. В любом случае, это смелый поступок, это ветер перемен. Я абсолютно понимаю искренне некоторых депутатов и некоторых личностей, которые кричат: как же так, матершинник будет учить нас культуре! На самом деле это ширма, потому что для них Шнур — это вирус, запущенный в их же систему, способный ее развалить. Ко всем простым людям я хотел бы обратиться с просьбой хорошенько подумать прежде чем писать огульные комментарии, обличающие Шнура матершинником, обличающие его как вора, как человека, который обещал и не сделал. В конце концов, давайте посмотрим, что из этого получится», — прокомментировал Александр Бон.

Александр считает, что умение Шнура формулировать народную идею, возможно, поможет установить правильный диалог с властью.

«Что касается Шнура и культуры в массы, то я хотел бы напомнить, чем собственно занимается общественный совет по культуре при Государственной Думе. В его задачи входит подготовка предложений по совершенствованию законодательства и выработка общественной позиции в сфере культуры. Это не означает, что с приходом Шнура со всех экранов телевизоров начнут материться. Кстати, мат я, так понимаю, единственная претензия у обвинений к Сергею. Он славится своими народными идеями, которые имеют поддержку, своим умением обличить некоторых чиновников и власть. Взять, к примеру, его Инстаграм, очень интересные и мудрые вещи он говорит. Единственно меня беспокоит, что любой контракт с властью, даже через небольшой совет по культуре он забирает твою душу. Немного высоко сказано. В общем, интересно как после контракта с “дьяволом” Сергей запоет и какие песни будут? А так я за!», — добавил ведущий шоу «Подъемники» «НАШЕго Радио».

Добавим, что новость о пополнении состава общественного совета при комитете Госдумы по культуре лидером группировки «Ленинград» вызвала противоречивые отклики в самой нижней палате парламента. Так, ярый противник творчества Шнурова, депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН удивился такому решению и предположил, что музыканта взяли в совет, чтобы научить культуре. Иного мнения придерживается первый зампред комитета по культуре Госдумы Владимир Бортко — в беседе с НСН он поддержал Шнурова и заметил, пока кто-то критикует такие решения, кое-кто «стадионы собирает».