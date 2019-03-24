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На Москву надвигается мартовский снегопад и морозы

24 Марта 2019 в 10:23
На Москву надвигается мартовский снегопад и морозы

К середине недели в столицу придут холода и снег. Синоптики прогнозируют, что в Москве в среду, с 27 марта, выпадет около трети месячной нормы осадков, сообщают Известия.

Пик похолодания приходится также на ночь с 27 на 28 марта, когда температура достигнет минусовых отметок на уровне 1-6 градусов мороза.

По данным сайта «Метеоновости», скорость ветра в эти дни прогнозируется от 7 до 12 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с НСН рассказала о погоде на выходных и в начале недели.

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