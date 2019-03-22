Москвичам пообещали на выходных температуру выше среднего

Ведущий специалист Гидрометцентра рассказала в эфире НСН, какой будет погода на выходных.

В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается преобладание облачной погоды с осадками, рассказала в эфире НСН ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Временами будет усиливаться ветер, а вот температура будет меняться достаточно плавно. Температурный фон будет превышать климатическую норму на два-три градуса. Но поскольку температура в ночные и утренние часы будет переходить через ноль, возможна гололедица. В субботу минимальная температура в Москве 0…+2⁰С, по области от -3⁰С до +2⁰С. При этому будут идти небольшие осадки, местами гололедица на дорогах и тротуарах. Ветер северный, местами с порывами до 12-17 м/с. В дневные часы северный ветер сохранится, но уже без порывов. Максимальная температура в Москве +3…+5⁰С, по области от +1⁰С до +6⁰С, местами пройдут небольшие осадки», - рассказала она.

В ночь на воскресенье будет холоднее, в Москве 0…-2⁰С, и 0…-5⁰С – по области.

«Местами небольшие осадки, возможен местами снег, гололедица. Днем к нам будет приближаться очередной циклон, давление будет падать, ожидается облачная с прояснениями погода. Максимальная температура в Москве +3…+5⁰С, и по области - от +1⁰С до +6⁰С, небольшие осадки. Местами порывы ветра могут быть до 15 м/с», - уточнила собеседница НСН.

В начале следующей недели у нас ожидается переменная облачность в понедельник, местами небольшие осадки.

«Во вторник облаков будет побольше, и небольшие осадки пройдут уже в большинстве районов. Температурный фон примерно одинаковый: ночью 0…-5⁰С, а в дневные часы – от +1⁰С до +7⁰С в понедельник и до +6⁰С во вторник. Такой характер погоды сохранится и в середине недели», - заключила Макарова.

Ранее стало известно, что последние морозы в России придут в апреле.

