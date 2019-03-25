Гидрометцентр: В марте может согреть только душевное тепло

Научный руководитель Гидрометцентра РФ в беседе с НСН предложил москвичам запастись терпением в ожидании прихода настоящей весны.

Североатлантический циклон принес в минувшие выходные в Москву похолодание и осадки, переходящий из дождя с мокрый снег с крупой.

Ночью температура перешла нулевую отметку, в итоге дороги превратились в каток.

спросила, когда же жители Центральной России, уже уставшие от зимы и снега, дождутся теплой сухой солнечной погоды.

«К этому так метеорологи привычны, когда в марте все спрашивают о времени прихода весны. Но март, повторюсь, зимний месяц, и согреть может только душевное тепло. Это моя старая, банальная, много раз повторенная шутка. На этой неделе ночью будут отрицательные температуры, днем – положительные. Осадки небольшие, во вторник ожидаем и дождь, и мокрый снег. Подождать нужно весны», - озвучил свой прогноз Вильфанд.Улучшение погоды ожидается в начале недели. Температура воздуха окажется выше климатической нормы, но днем в центральных областях она не поднимется выше плюс 5-7 градусов. Ночью по-прежнему возможны заморозки.

«К самому концу месяца сойдет снег в Москве, а Подмосковье - и того позже. С началом апреля, начиная со следующей недели, температура повысится на 3-4 градуса, но все равно это та весна, которую мы все ждем, и которую называем настоящей. До +15⁰С температура, увы, не повысится еще дней 10. Но, если посмотреть на животных, то мой кот уже не слезает с подоконника, у него весна наступила. А вот людям придется подождать до коротких юбок и рубашек еще недели три», - обнадежил научный руководитель Гидрометцентра РФ

Специалисты Центра организации дорожного движения напомнили московским автолюбителям, что из-за переменчивой погоды не стоит спешить менять зимнюю резину на летнюю.