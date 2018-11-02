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МВД решило отменить знак «Шипы» на автомобилях

2 Ноября 2018 в 11:15
МВД решило отменить знак «Шипы» на автомобилях

МВД России решило отменить знак «Шипы», который ранее водителям обязательно необходимо было наклеивать на заднее стекло автомобиля. В ведомстве пояснили, что необходимости в таком обозначении нет, а динамические характеристики движения автомобиля в основном определяются другими факторами. Коме того, наклеенный знак ограничивает обзор с места водителя, негативно влияя на безопасность движения, пишет Ura.ru.

Ведомство соответственно отменит штрафы за отсутствие наклейки «Шипы».

Проект постановления уже согласован в профильных ведомствах, однако, когда именно нововведение вступит в силу, неизвестно, сообщает «ФедералПресс».

Ранее в эфире НСН эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев рассказал, почему россияне не ощутят эффекта заморозки цен на бензин.

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