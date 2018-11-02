В ситуации со знаком «Шипы» разглядели аферу

Автомобилисты России в эфире НСН пообещали выяснить, кто лоббировал введение знака и нажился на постановлении о его обязательном размещении.
Проект постановления об отмене обязательства клеить знак «Шипы» на автомобиль внесён на рассмотрение в правительство. Об этом рассказал замминистра внутренних дел России Михаил Ваничкин. По его словам, опознавательный знак потерял свою актуальность, потому что сейчас динамические характеристики движения транспортного средства определяются иными факторами, сообщает ТАСС.
«Всё, что было с этим знаком, - это форменное безобразие, афера, граничащая с преступлением. На введении этого знака, как обязательного, определённые люди нажились, речь идёт о колоссальных деньгах, потому что десятки миллионов автомобилистов его приобретали, а мы уже тогда говорили, что никакого значения для безопасности движения этот знак не имеет. Через год с лишним с нами якобы согласились. Понятно, что когда деньги заплачены, кто-то уже заработал и поделился, можно уже и снимать. Изменение в правила дорожного движения надо вносить, этот знак, как обязательный, убирать, но одновременно мы будем настаивать на проведении расследования, кто и как этот знак лоббировал и кто на этом нажился», - заверил НСН Похмелкин.
Напомним, весной 2018 года Министерство внутренних дел России предложило освободить водителей от обязательной установке буквы «Ш». В свою очередь, в ГИБДД предложили сделать размещение опознавательного знака рекомендательным.