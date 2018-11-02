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Общество

В ситуации со знаком «Шипы» разглядели аферу

2 Ноября 2018 в 12:23
В ситуации со знаком «Шипы» разглядели аферу

Автомобилисты России в эфире НСН пообещали выяснить, кто лоббировал введение знака и нажился на постановлении о его обязательном размещении.

Проект постановления об отмене обязательства клеить знак «Шипы» на автомобиль внесён на рассмотрение в правительство. Об этом рассказал замминистра внутренних дел России Михаил Ваничкин. По его словам, опознавательный знак потерял свою актуальность, потому что сейчас динамические характеристики движения транспортного средства определяются иными факторами, сообщает ТАСС.

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Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН пообещал разобраться, кто заработал на этом знаке.

«Всё, что было с этим знаком, - это форменное безобразие, афера, граничащая с преступлением. На введении этого знака, как обязательного, определённые люди нажились, речь идёт о колоссальных деньгах, потому что десятки миллионов автомобилистов его приобретали, а мы уже тогда говорили, что никакого значения для безопасности движения этот знак не имеет. Через год с лишним с нами якобы согласились. Понятно, что когда деньги заплачены, кто-то уже заработал и поделился, можно уже и снимать. Изменение в правила дорожного движения надо вносить, этот знак, как обязательный, убирать, но одновременно мы будем настаивать на проведении расследования, кто и как этот знак лоббировал и кто на этом нажился», - заверил НСН Похмелкин.

Напомним, весной 2018 года Министерство внутренних дел России предложило освободить водителей от обязательной установке буквы «Ш». В свою очередь, в ГИБДД предложили сделать размещение опознавательного знака рекомендательным.

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