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Морозы до минус 30 градусов ожидаются в России в апреле

19 Марта 2019 в 08:30
Морозы до минус 30 градусов ожидаются в России в апреле

Синоптики пообещали россиянам готовиться к последним морозам в апреле. По данным Гидрометцентра РФ, территория страны во второй весенний месяц окажется в теплой зоне, однако жителям северных территорий посоветовали не расслабляться, сообщает «Российская газета».

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В Якутии, например, возможны морозы до минус 30 градусов. Отрицательные температуры ожидаются и на севере Центрального округа, где в апреле ночью похолодает до - 5…-10 градусов, а днем до нуля, передает life.ru.

На юге ЦО также не исключены единичные заморозки до -7 градусов. При этом дневные температуры достигнут +9…+14 градусов.

В Краснодарском крае воздух начнет прогреваться до +17 градусов, но при похолоданиях возможно падение температуры до -2 градусов, пишут «Известия».

В Москве в начале апреля средняя температура составит около нуля градусов, а в конце уже до +10 градусов.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН рассказала, что погода в середине марта в этом году в российской столице более теплая, чем в этот же период 2018 года.

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